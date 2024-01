Il Catania scatenato sul mercato, ufficiale l'arrivo di un nuovo difensore

Il Catania Football Club ha annunciato l'arrivo alle falde dell'Etna di un nuovo calciatore. Acquistato a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive di Ivan Kontek, nato a Zagabria il 29 gennaio 1997. Nella prima parte dell'annata in corso, con la formazione ligure, il difensore croato ha disputato 10 partite. È cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria ed è stato nazionale under 19. Dopo gli esordi in seconda divisione con il Sesvete, in patria, e il biennio nella massima serie slovena con l'Aluminij, il neo-rossazzurro è giunto in Italia nel 2020: con la Ternana ha conquistato la promozione in B, collezionando 31 presenze e realizzando una rete, e la Supercoppa di Serie C; in rossoverde ha debuttato successivamente anche tra i cadetti. Nella scorsa stagione, dopo l'esperienza con il Cesena, ha giocato con il Foggia (22 gare, un gol) giungendo alla finale playoff. Kontek, che si lega al club rossazzurro fino al 30 giugno 2025, indosserà la maglia numero 14.