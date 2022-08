Catania SSD ammesso in Serie D, con prescrizioni da osservare entro il 5 agosto

Il Catania si appresta a ripartire dal campionato di Serie D, Girone I. Una delibera del presidente della FIGC, d'intesa con quello della Lega Nazionale Dilettanti, ammette il club rossazzurro in sovrannumero al prossimo campionato Interregionale a condizione che quest'ultimo adempia entro il 5 agosto alle prescrizioni previste dal dipartimento per l'iscrizione al torneo di quarta serie. Per il Catania dunque si spalancano le porte della Serie D, in attesa che anche gli ultimi passaggi burocratici vengano conclusi. La città si prepara a vivere la rinascita della sua squadra di calcio con entusiasmo e desiderio di rivalsa dopo il fallimento dello scorso dicembre e l'interruzione da parte del Tribunale di Catania dell'esercizio provvisorio nel mese di aprile.