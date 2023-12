Catania-Sorrento in assenza di spettatori, depositato il ricorso

Il Catania Football Club ha reso noto di aver depositato oggi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, ricorso in via d’urgenza finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che dispone la disputa della gara Catania-Sorrento in assenza di spettatori.