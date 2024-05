Il Catania si regala una speranza, Cianci stende l'Avellino: 1-0 al Massimino

Il Catania vince il primo round dei quarti di finale dei playoff trascinato da Cianci, autore di una rete pesantissima al 71' che permette ai rossazzurri di avere la meglio sull'Avellino. Gli uomini di Zeoli soffrono davvero tanto, ma riescono a cambiare l'inerzia della sfida nel secondo tempo, raccogliendo un minimo vantaggio in vista della gara di ritorno che si disputerà al Partenio. Rivedibile la direzione arbitrale con diversi episodi contestati, tra cui alcune ammonizioni comminate ai giocatori del Catania e un'espulsione annullata dal Var al primo minuto di gara. Straordinaria cornice di pubblico sugli spalti del vecchio Cibali.

Due cambi nell'undici titolare del Catania rispetto alla partita giocata sabato contro l'Atalanta U23, Tello e Di Carmine per Celli e Chiricò nel consueto 3-5-2. Furlan tra i pali, con Monaco, Quaini e Castellini in difesa; in mezzo al campo Bouah e Cicerelli sono gli esterni, Tello, Welbeck e Zammarini in mediana; tandem offensivo Di Carmine-Cianci.

I biancoverdi si schierano a specchio. In porta c'è Ghidotti, mentre Cancellotti, Cionek e Frascatore completano il pacchetto arretrato, a centrocampo Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio e Liotti; coppia d'attacco Sgarbi-Patierno.

Partenza fulminante del Catania: Di Carmine recupera una palla al primo minuto e parte spedito sulla trequarti verso la porta irpina. L'attaccante etneo viene steso da Cancellotti che in un primo momento viene espulso, decisione poi rivista al Var: solo cartellino giallo per il difensore dell'Avellino ma la scelta appare rivedibile. Dalla punizione conseguente occasione per i padroni di casa con Cianci che non riesce a girare verso la porta avversaria. La squadra di Zeoli spinge fortissimo sull'acceleratore, Zammarini prova a tirare dal limite dell'area al 7', palla respinta in angolo da un difensore. Un minuto più tardi prima occasione per i campani: Sgarbi riesce ad intercettare un buon suggerimento in area e calcia di prima intenzione, colpendo soltanto l'esterno della rete. Col passare dei minuti l'Avellino prende le misure e comincia a conquistare palloni e spazi avvicinandosi di più alla trequarti etnea. Al 29' dopo una fase molto intensa degli ospiti, esce il Catania con Tello vicino alla rete, il suo tiro è deviato in angolo. Sugli sviluppi dello stesso Cianci colpisce di testa, un difensore sulla linea nega la gioia del gol al numero 90. Sfida davvero combattuta, vengono assegnati due minuti di recupero in cui i biancoverdi attaccano, giocando un paio di calci d'angolo pericolosi. Allo scadere della frazione D'Ausilio tira da lontano esaltando i riflessi di Furlan.

La ripresa comincia con un cambio deciso da Pazienza: fuori l'ammonito Cancellotti, dentro Rigione. Il match non è spumeggiante come nel primo tempo. Al 52' Cicerelli si fa male dopo un allungo in corsa, è costretto ad uscire dal campo: Zeoli chiama Marsura e lo schiera al suo posto. Latitano le azioni offensive degne di nota. Si registrano invece altri cambi al 62' tra le fila rossazzurre: Kontek e Ndoj prendono il posto di Tello e Zammarini. Un minuto dopo ghiotta chance per Di Carmine che dal cuore dell'area di rigore sgancia un tiro a giro che si perde sul fondo, un'occasione che poteva essere sfruttata meglio. I campani fanno valere la propria tecnica, si affidano spesso a Sgarbi, calciatore offensivo capace di portare palla e giocarla con ottima visione. Al 71' lampo del Catania e gol del vantaggio: azione ragionata degli etnei, servizio per Cianci che al limite calibra la conclusione perfetta che si insacca alle spalle di Ghidotti. 1-0 e apoteosi sugli spalti del Massimino. La partita cambia volto dopo la rete, il Catania adesso prova a spingere. Su calcio di punizione al 78' Castellini mette in grande difficoltà Ghidotti, costretto a concedere l'angolo. Ancora sostituzioni: all'80' in casa Avellino Gori e Russo per Sbarbi e Patierno, per i padroni di casa Celli e Chiarella per Castellini e Cianci. Finale ovviamente molto intenso con l'Avellino che prova a costruire qualcosa, non trovando però spazi. Dal canto loro i rossazzurri provano a creare insidie in ripartenza. Concessi cinque minuti di extratime.

TABELLINO

CATANIA-AVELLINO 1-0 71' Cianci

CATANIA (3-5-2): Furlan 6; Monaco 6.5, Quaini 8, Castellini 6.5 (81' Celli sv); Bouah 6, Tello 6 (62' Kontek 6), Welbeck 6.5, Zammarini 6 (62' Ndoj 6), Cicerelli 5.5 (52' Marsura 6); Di Carmine 6, Cianci 7.5 (81' Chiarella sv). A disp.: Albertoni, Donato, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Chiricò, Costantino. All.: Zeoli 7

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 5.5 (46' Rigione 6), Cionek 5.5, Frascatore 6; Ricciardi 6, De Cristofaro 6, Armellino 6.5, D'Ausilio 6.5 (69' Rocca 6), Liotti 6 (69' Tito 6); Sgarbi 6.5 (80' Gori sv), Patierno 5.5 (80' Russo sv). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Llano, Lores, Palmiero, Pezzella, Dall'Oglio, Tozaj, Marconi. All.: Pazienza 6

ARBITRO: Crezzini (Siena)

Assistenti: Zezza (Ostia Lido) e Consonni (Treviglio)

Quarto ufficiale: Turrini (Firenze)

Var: Maggioni (Lecco)

AVar: Gariglio (Pinerolo)

AMMONITI: Cancellotti, Cicerelli, Cionek, Monaco, Quaini

NOTE

Espulsi:

Angoli: 6-7

Recupero: 2'-5'

Spettatori: 18.523