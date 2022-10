Verso Mariglianese-Catania, 20 convocati tra le fila rossazzurre

Diramata la lista dei giocatori del Catania convocati dall'allenatore Giovanni Ferraro in vista della trasferta dello stadio "Piccolo" di Cercola contro la Meriglianese, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone I. Diverse le assenze per il match di domani alle ore 15, anche se le alternative tra gli arruolabili restano comunque varie e tutte di elevata qualità dal punto di vista tecnico. Ecco di seguito la lista degli atleti a disposizione, tra questi non figurano alcuni calciatori acciaccati ma anche Jefferson, escluso per ragioni di natura disciplinare:

1. Bethers

2. Boccia

3. Lubishtani

4. Somma

5. Rapisarda

10. Lodi

11. Forchignone

12. Bollati

13. Ferrara

14. Bani

17. De Luca

18. Rizzo

22. Groaz

24. Vitale

26. Lorenzini

27. Castellin

30. Sarno

32. Giovinco

33. Buffa

99. Sarao

(Foto: Catania SSD)