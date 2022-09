Catania SSD, oltre 7200 abbonati: domenica esordio a Ragusa

Oltre 7.200 tifosi del Catania hanno scelto di abbonarsi per seguire le gare casalinghe dei rossazzurri nel prossimo campionato di Serie D. Nello specifico, alla serata di ieri, gli abbonamenti acquistati erano 7.201. Sottoscritte invece 11.502 Card "We Catania". Nell'ambito della Campagna 2022/23 "Melior de Cinere Surgo" la dirigenza ha predisposto la vendita degli abbonamenti online nei punti vendita Ticket One abilitati e nei botteghini in Piazza Spedini.

BOTTEGHINI STADIO "ANGELO MASSIMINO" - PIAZZA SPEDINI: GIORNI E ORARI

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Sabato dalle 9:00 alle 14:00 e domenica chiusura.

Dopo la presentazione della squadra al "Massimino" i ragazzi di mister Giovanni Ferraro proseguono nel lavoro di preparazione al match di esordio di domenica sul campo del Ragusa. Un primo banco di prova particolarmente ostico, visto che gli etnei affrontano una compagine rognosa e desiderosa di far bene alla prima, in casa, davanti al proprio pubblico. I ragusani sperano nel fattore sorpresa e nella condizione fisica che anche per il Catania potrebbe ancora non essere al meglio. Al contrario Lodi e compagni puntano con decisione a dimostrare sin da subito di avere i numeri per "ammazzare il campionato". Ogni partita in trasferta del Catania sarà insidiosa, visto e considerato che quella rossazzurra sarà la squadra da battere del Girone I.