Boom di adesioni

Catania SSD, boom abbonamenti: 4502, potenzialmente già 7mila

4502 abbonamenti già staccati per assistere alle partite del Catania del prossimo anno, ma in 6892 hanno sottoscritto la tessera "We Catania", passo propedeutico proprio all'acquisizione del pass annuale per le partite di campionato