Verso Lamezia-Catania, Pedicone: "Pronto per esordire con la maglia rossazzurra"

Il Catania continua a lavorare intensamente in allenamento. Al "Totuccio Carone" di Ragalna seduta di lavoro aperta alla stampa dopo la bella e convincente vittoria in casa contro il Canicattì. La squadra rossazzurra è tornata a lavorare con la massima applicazione per seguire nel dettaglio le indicazioni dello staff tecnico. Tra gli etnei adesso si allena in pianta stabile, in quanto nuovo tesserato, pure il difensore Alessio Pedicone che è intervenuto ai microfoni dei giornalisti.

"Sono arrivato qui a settembre - ha spiegato -. Ho avuto un piccolo infortunio prima, però piano piano stiamo andando sulla strada giusta e adesso è arrivata anche l'ufficialità del tesseramento. A Lamezia il mio debutto? Spero nell'esordio con questa maglia gloriosa. Grande concorrenza? Sapevo che c'erano già altri compagni nel mio ruolo (esterno difensivo, ndr) ma proverò comunque a ritagliarmi uno spazio. Conoscevo già il direttore Laneri dall'anno scorso, lui mi ha chiamato e non ci ho pensato due volte: sono venuto subito. Andare al Massimino e vedere 15mila persone è stata un'emozione grandissima. Stiamo facendo una grande stagione ma non ci dobbiamo sicuramente fermare e dobbiamo andare avanti su questa strada, speriamo domenica con altri 3 punti in più. A chi mi ispiro in campo? A me piace Theo Hernández, sono un terzino molto offensivo. Preferisco andare più avanti che dietro ma la fase difensiva bisogna farla ugualmente. I compagni mi danno una grande mano, hanno esperienza e fanno crescere noi giovani. Questo ci serve. La gara di domenica la stiamo preparando come tutte le altre. Dobbiamo andare a Lamezia, giocarci la partita e speriamo di vincerla: è uno spareggio - chiosa Pedicone - quindi se vinciamo daremo una bella botta al campionato".