Catania SSD, 8 reti nell'allenamento congiunto con il Misterbianco

Quarto allenamento congiunto e annessa partitella in casa Catania SSD alla vigilia della presentazione della campagna abbonamenti. La squadra nel pomeriggio di oggi allo stadio comunale “Totuccio Carone” di Ragalna - insieme ad Agostinho e Bollati (aggregati) - ha completato la parte iniziale della seduta di lavoro agli ordini di mister Ferraro e disputato una gara con il Misterbianco, impegnato nel prossimo torneo regionale di Promozione. Il test è finito 8-1 dopo 100 minuti di gioco (suddivisi in 2 tempi da 50’). Programmi di lavoro individualizzati per Bethers, De Luca, Litteri, Palermo e Alessandro Russotto.

Marcatori: pt 7’ Giovinco, 14’ Lodi su rigore; st 2’ Giovinco, 3’ Distefano (M), 12’ An. Russotto, 24’ Forchignone, 25’ Ferrara, 41’ Vitale, 46’ Agostinho.

Catania primo tempo (4-3-3) - Groaz; Boccia, Castellini, Ferrara, Chinnici; Rizzo, Lodi, Bani; Giovinco, Sarao, An. Russotto.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 30’ Bollati, aggregato); Rapisarda, Ferrara, Lorenzini (dal 22’ Pino), Lubishtani; Di Grazia, Rizzo, Vitale; An. Russotto (dal 22’ Agostinho, aggregato), Giovinco (dal 22’ Frisenna), Forchignone.

Allenatore: Ferraro.