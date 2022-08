Catania SSD, settimana cruciale: verso l'esordio in Coppa

Inizia, proprio dopo Ferragosto, una settimana importante per il Catania SSD. Domenica 21 agosto, infatti, i rossazzurri scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della sua storia: in programma il turno preliminare di Coppa Italia Serie D 2022/23. Andrà in scena alle ore 16:00 Sancataldese-Catania e la squadra vincente disputerà fuori casa, la settimana successiva, l'incontro valido per il primo turno. Nello specifico il 28 agosto, sempre alle 16:00, la compagine che conquisterà la vittoria affronterà il Paternò.

Il Catania lavora a testa bassa trovando sempre più confidenza nello sviluppo del gioco, le qualità tecniche degli interpreti rossazzurri lasciano ben sperare ma il banco di prova davvero importante sarà proprio l'impatto con i primi impegni ufficiali che metteranno in evidenza eventuali criticità oltre ai punti di forza del gruppo. Sarà interessante anche capire che tipo di atteggiamento sarà adottato dalle squadre avversarie: ci sarà timore nell'affrontare una squadra potenzialmente più forte o la spunterà la voglia di superare un così blasonato club? Soltanto tra qualche settimana potremo tracciare un primo bilancio in tal senso. Di sicuro lo staff tecnico rossazzurro ha molto lavorato sulla mentalità e sulla determinazione, fondando i propri discorsi sul concetto dell' "avere fame", e di dimostrare questo spirito battagliero dalla prima all'ultima partita della stagione.

In casa etnea sono ore delicate anche in chiave mercato. Si attende, infatti, qualche importante ufficialità. Una tra tutte quella di Gianluca Litteri, attaccante catanese che da tempo è affiancato alla squadra della sua città. Sarà questa la volta buona? Intanto tra allenamenti congiunti e partitelle continua la preparazione del gruppo di mister Giovanni Ferraro.

(foto: Catania SSD)