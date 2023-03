Calcio, Chiarella: "Catania fondamentale per me, spero lo sarà anche in futuro"

Il Catania continua a vincere in campionato ma non molla la presa, allenandosi al massimo per giungere al traguardo con numeri da record. Il giovane esterno offensivo Marco Chiarella al termine di una seduta di lavoro a Ragalna aperta alla stampa parla ai microfoni dei giornalisti. Tanti i temi affrontati: dalla sua condizione fisica al futuro, in rossazzurro.

"Catania è stata fondamentale per me e spero che lo sarà anche in futuro - ha dichiarato -. Mi ha permesso di crescere come persona e di trovare quella brillantezza che avevo perso gli anni scorsi. L’ultima è stata una partita combattuta. Il Città di Sant’Agata ci ha messo in difficoltà sul pressing: non ci permettevano di giocare, ovviamente in queste condizioni diventa una gara più complicata da portare a casa. Però poi quando si gioca vengono fuori le qualità della squadra e vince quella più forte".

Futuro. "L’ho detto più volte - spiega Chiarella -, io qua sto bene. Spero che si trovino gli accordi per farmi rimanere. Giocando non a piede invertito mi viene più comodo attaccare il fondo del campo. Poi cerco anche di attaccare la porta e di segnare".

Spogliatoio e rush finale del campionato. "La promozione è l’obiettivo che inseguiamo dall’inizio - prosegue l'attaccante -. Ora bisogna raggiungerlo il prima possibile e dobbiamo continuare per superare il record e stupire sempre di più la città. Non stiamo cambiando metodo di approccio alle partite. Fino all’ultima gara giocheremo per vincere perché anche un pareggio qui a Catania risulta come una sconfitta per la società e la città. Quindi prepariamo le sfide pensando che hanno tutte la stessa difficoltà. Le prepariamo con serietà, come abbiamo sempre fatto.

Allenamenti a ritmi elevati? È stato davvero molto importante. Lo abbiamo visto anche al rientro della pausa natalizia con una preparazione ad alta intensità e siamo rientrati con un altro piglio. Devo lavorare sulla resistenza, come avrete visto sono sempre uscito dopo poco tempo perché inizio ad avvertire la pesantezza nelle gambe e cominciano a calare le mie prestazioni. Bisogna quindi sostituirmi per mettere freschezza in campo".