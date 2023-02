Catania SSD, Sarno: "Emozionante festeggiare con i tifosi, la nostra mentalità non deve cambiare"

Allegria e serenità, ma nessuno in casa Catania vuole saperne - giustamente - di staccare la spina: il campionato è saldamente nelle mani degli etnei ma non è ancora finito, manca infatti la matematica certezza della promozione in Serie C che non appare comunque in discussione, visti i numeri del girone I (Catania a +17 dalla seconda in classifica, il Locri). Il giocatore rossazzurro, Vincenzo Sarno, parla ai giornalisti al termine dell'allenamento di ieri al "Totuccio Carone" di Ragalna.

"Non sto ancora al 100% - ammette l'esterno offensivo -. Però sono felicissimo di condividere le gioie con i compagni. La cosa più importante è il collettivo. Io sono tornato a Catania per riportare la squadra in Serie C il prima possibile. Penso a breve termine, per il futuro c’è tempo. Fino ad oggi non avete ancora visto il miglior Sarno della stagione. Tuttavia non serve se le cose continuano ad andare così. Va bene anche se do il mio contributo a mezzo servizio, così come accaduto di recente facendo il mio ingresso in campo nella ripresa con goal e assist".

"La fascia destra è un punto di forza? Chiarella è un giocatore di grande prospettiva che sicuramente deve ambire ad altre categorie - spiega Sarno -. Insieme a Rapisarda gioco da tre anni. Mi chiedo cosa ci faccia in queste categorie. Ma è un po’ tutto il Catania che fa da padrone e lo continuerà a fare. Abbiamo calciatori di serie superiori che sanno essere determinanti a 360° gradi. Sono abituati a disputare match di un certo peso. A Locri si è vista la differenza rispetto all’avversario anche sul piano mentale".

Euforia post Locri. "È stata una bellissima emozione condividere la gioia per la vittoria con la nostra tifoseria - ha dichiarato il calciatore rossazzurro -. È a tutti gli effetti parte integrante della nostra squadra. La classifica preferiamo lasciarla guardare agli altri. Pensiamo partita dopo partita e quando arriva la matematica spegniamo la tv. Prepariamo sempre le partite al meglio delle nostre possibilità. La sfida più importante da disputare è la successiva. Il campionato non è chiuso fino a quando non lo dice la matematica. La nostra mentalità non deve cambiare".