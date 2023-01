Catania SSD, anticipata la data di una partita: il programma

Aggiornati orari e date dei prossimi impegni del campionato di Serie D. Anche per il Catania SSD, impegnato nel girone I, qualche novità. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - in ottemperanza alle criticità di ordine pubblico rappresentate per la concomitanza con la partita Messina-Catanzaro del campionato di Serie C - ha disposto infatti l’anticipo a sabato 28 gennaio della sfida Vibonese-Catania con il fischio d’inizio programmato per le 14:30. Di seguito il calendario della stagione sportiva degli etnei fino all'ultima giornata:

20ª giornata – Domenica 22/01, ore 14.30 – Catania-Licata

21ª giornata – Sabato 28/01, ore 14.30 – Vibonese-Catania

22ª giornata – Domenica 05/02, ore 14.30 – Castrovillari-Catania

23ª giornata – Domenica 12/02, ore 14.30 – Catania-Mariglianese

24ª giornata – Domenica 19/02, ore 14.30 – Locri-Catania

25ª giornata – Domenica 26/02, ore 14.30 – Catania-Paternò

26ª giornata – Domenica 05/03, ore 14.30 – Città di S.Agata-Catania

27ª giornata – Domenica 12/03, ore 14.30 – Catania-Cittanova

28ª giornata – Domenica 19/03, ore 14.30 – Canicattì-Catania

Domenica 26 marzo - Sosta

29ª giornata – Domenica 02/04, ore 15.00 – Catania-Lamezia Terme

30ª giornata – Giovedì 06/04, ore 15.00 – Città di Acireale-Catania

31ª giornata – Domenica 16/04, ore 15.00 – Catania-Sancataldese

32ª giornata – Domenica 23/04, ore 15.00 – Real Aversa-Catania

33ª giornata – Domenica 30/04, ore 15.00 – Catania-Pol.Santa Maria Cilento

34ª giornata – Domenica 07/05, ore 15.00 – Trapani-Catania.