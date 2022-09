Il Catania incontra l'arcivescovo Luigi Renna

Il Catania SSD incontra l'arcivescovo. Sua Eccellenza monsignor Luigi Renna ha accolto in Arcivescovado il presidente del club rossazzurro Rosario Pelligra, i dirigenti, i tecnici, lo staff medico e tutti i giocatori. Renna ha donato un volume sulla Cattedrale della città al numero uno della società. Pelligra in segno di gratitudine ha consegnato una maglia del Catania personalizzata all'arcivescovo.

“Catania spera in un futuro diverso e questa speranza è affidata anche a voi perché un calciatore ha una grande responsabilità sociale e per i giovani rappresenta un modello, in campo e fuori - ha detto Luigi Renna -. L’umiltà vi renderà più forti. Vi faccio i miei migliori auguri”.

"Ringraziamo il nostro arcivescovo per l’attenzione che ci dedica - dice Pelligra -. Credere in Dio aiuta nella vita e nello sport. Il club e la città vi chiedono oggi di giocare sempre con onestà e con il cuore. Educazione ed esempi positivi dovranno sempre contraddistinguerci, perché noi rappresentiamo Catania e Catania merita di essere amata ed apprezzata nel mondo attraverso le sue espressioni migliori. Una squadra di calcio deve portare la gioia e l’orgoglio, in una comunità, unendo famiglie e amici allo stadio. Noi dobbiamo essere il gioiello della città, con i comportamenti anzitutto e con i risultati che deriveranno dall’impegno, dalla qualità e dalla correttezza".

(Foto: Catania SSD)