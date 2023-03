Settimana intensa per il Catania, Bethers: "Qui sto benissimo e sono cresciuto tanto"

Ai microfoni dei giornalisti al termine dell'allenamento di ieri a Ragalna, in vista del match di Caltanissetta contro il Canicattì, ha parlato il giovane portiere del Catania, Klavs Bethers. "Sto vivendo bene l’inizio della settimana che ci porta alla partita di domenica - ha detto l'estremo difensore rossazzurro -. Siamo consapevoli che manca l’ultimo passo per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria del campionato. Comunque la gara la stiamo preparando come facciamo sempre".

Carattere, amicizie e carriera. "Personalmente sono un tipo tranquillo e riservato - ammette Bethers -, però se dovessimo festeggiare la promozione domenica vedrete un Bethers diverso. Mi piace quando al termine del match cantiamo ed esultiamo con la squadra insieme ai nostri tifosi. Domenica mi ha abbracciato anche il preparatore Tomei, è stato bello. Nello specifico mi trovo molto bene in questo gruppo con Mattia Vitale e Alessandro Groaz: ogni giorno siamo sempre insieme.

Futuro? Sono arrivato al Catania in prestito, vedremo cosa succederà. Io vorrei restare in una piazza importantissima, sono migliorato tanto sul piano tecnico rispetto allo scorso anno pure con i piedi e il posizionamento tra i pali. Sono più maturo. Portieri che mi hanno ispirato? Potrei dire Marc-André ter Stegen o l’estremo difensore del Bayern Monaco Sommer che non è molto alto. Però ho il mio stile e personalmente mi piace uscire fuori dai pali. Da piccolo ho giocato sempre così: pallone tra i piedi e partecipando al gioco della squadra".