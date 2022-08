Catania SSD, arriva anche Aniello Boccia

Arriva alle pendici dell'Etna un altro difensore, direttamente dal Giugliano, ex squadra di mister Giovanni Ferraro. Si tratta di un giovane che in Serie D ha però già conquistato diversi successi. Il Catania SSD ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aniello Boccia, nato a Vico Equense (Napoli) il 4 agosto 2002. L'atleta, completata la trafila nel settore giovanile della Juve Stabia con il debutto nel campionato Primavera 2, nelle ultime due stagioni ha conquistato lo stesso numero di promozioni in Serie C. Infatti si è piazzato al primo posto in D con il Taranto (stagione 2020/21, girone H) e con il Giugliano guidato proprio dal nuovo allenatore eteno (2021/22, girone G). In quarta serie il giocatore ha già collezionato 62 presenze e 8 assist.