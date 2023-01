Catania SSD, ufficiale l'acquisto dell'attaccante De Respinis

Nuovo colpo di mercato in entrata per il Catania SSD. La società rossazzurra ha annunciato l'acquisto del calciatore Alessandro Amedeo De Respinis, nato a Magenta (Milano) il 13 luglio 1993. Si tratta di un innesto che arricchisce ulteriormente la batteria di attaccanti a disposizione dell'allenatore Giovanni Ferraro.

"Nella prima parte della stagione in corso - si legge in un comunicato stampa - con il Sangiuliano City, l’attaccante ha collezionato 9 presenze in Serie C, nel girone A. Cresciuto nei settori giovanili del Milan e del Novara, l’atleta lombardo ha esordito in Seconda Divisione con il Mantova. Dopo le due stagioni con il club virgiliano, De Respinis ha collezionato le prime esperienze in terza serie con il Santarcangelo e il Siracusa. Ha vissuto le migliori annate sotto il profilo realizzativo in D, dal 2017/18 al 2019/20, realizzando complessivamente 35 gol con le maglie del Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C, ha indossato anche le maglie della Pro Sesto, del Piacenza e della Vis Pesaro. Ha firmato 25 reti nelle competizioni professionistiche".

Cresce dunque la competizione in squadra nel pacchetto avanzato: oggi tra l'altro si è rivisto in campo Gianluca Litteri nella seduta di allenamento della squadra a Ragalna.