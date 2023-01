Catania SSD, calciomercato: Michele Ferrara al Messina

Dopo la cessione di Giorgio Chinnici, nuovo movimento di mercato in uscita per il Catania. Con il consenso del club rossazzurro, il calciatore Michele Ferrara ha stipulato un contratto con la società ACR Messina.

Il difensore pugliese conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 6 presenze nel campionato in corso. La dirigenza etnea entra nel vivo delle operazioni per la campagna di rafforzamento invernale dell'organico. Dopo le prime cessioni, ci si aspetta entro la prossima settimana anche qualche colpo in entrata per puntellare i reparti dove si è registrata qualche mancanza. Particolare attenzione su diversi profili under di proprietà di società professionistiche.