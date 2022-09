Calcio, il Catania sfiora i 10mila abbonati

Gli abbonamenti dei tifosi del Catania che assisteranno alle partite in casa dei rossazzurri stanno per toccare quota 10mila. Infatti, secondo l'ultimo report diffuso dalla società, sono 9.986. Invece sono state sottoscritte 13.908 Card "We Catania".

Il club, inoltre, rende noto che i botteghini di piazza Spedini per la sottoscrizione dell'abbonamento saranno aperti nei seguenti giorni e orari: Martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00,

mercoledì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e sabato dalle 9:00 alle 14:00. Domenica è il giorno di chiusura.