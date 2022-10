Catania SSD, chiusa la campagna abbonamenti a quota 11.427

I tifosi del Catania appoggiano l'operato della dirigenza rossazzurra. Questo è il dato certificato dai numeri relativi alla campagna abbonamenti "Melior de cinere surgo" per la stagione 2022/23. Si tratta dell'anno della rifondazione: dall'arrivo di Ross Pelligra e dalla costituzione del Catania SSD è passata la costruzione di un progetto di rilancio che passa inevitabilmente dal supporto della tifoseria etnea. Questa ha risposto presente, sottoscrivendo ben 11.427 abbonamenti, dando fiducia alla dirigenza che ha fondato una squadra di livello tecnico importante che ha già vinto le prime cinque partite di campionato. Un segnale importante, anche se la stagione è lunga.

Naturalmente, così com'è stato anche oggi in occasione del match vinto contro il Castrovillari, il Catania spera di poter accogliere allo Stadio "Angelo Massimino" anche molti altri supporters muniti di biglietto. Anche in trasferta il tifo rossazzurro non è mancato. Catania suona la carica: vuole tornare presto nel calcio che conta.