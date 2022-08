Catania SSD, venerdì 2 settembre sarà presentata la campagna abbonamenti

La dirigenza del Catania SSD presenterà ufficialmente alla stampa la Campagna Abbonamenti 2022/23 venerdì 2 settembre alle 12:00 nell’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello. Arriva così un momento molto atteso dalla tifoseria rossazzurra pronta ad "invadere" gli spalti dello Stadio "Angelo Massimino" per sostenere il club nato dopo il fallimento del Calcio Catania spa. Il campionato di Serie D che comincerà il prossimo 18 settembre, salvo ulteriori slittamenti, vede gli etnei ai nastri di partenza come realtà fuori categoria e principale candidata alla promozione per il ritorno tra i professionisti, sia per blasone della città dal punto di vista calcistico, sia per le potenzialità tecniche della squadra allestita da Antonello Laneri e Vincenzo Grella, in tandem con l'allenatore Giovanni Ferraro.

Lavoro intenso a Ragalna, accelerando i tempi per recuperare le settimane di ritardo nella preparazione dovute agli iter procedurali cui la società rossazzurra è stata costretta in fase iniziale per l'affiliazione e l'ammissione al torneo di quarta serie e per la costruzione del gruppo in sede di mercato. Il club etneo auspica di vivere un "Massimino" gremito in ogni ordine di posto per tutte le partite casalinghe della stagione.