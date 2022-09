Catania SSD, campagna abbonamenti: curve a 65 euro: tutti i dettagli

La campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 del Catania SSD, impegnato nel prossimo campionato di Serie D, è stata presentata questa mattina da Ross Pelligra, presidente del club rossazzurro e dai principali dirigenti del sodalizio etneo. L'occasione ha permesso ai vertici societari di ribadire la ferma volontà oltre alla necessità della squadra di essere seguita dalla gente, provando a cancellare insieme le pagine tristi rappresentate dalle passate stagioni culminate con il fallimento del Calcio Catania spa e della relativa matricola. Annunciati i prezzi e gli sgravi previsti. Per assistere in Curva a tutte le partite del Catania il costo dell'abbonamento ammonta a 65 euro. Tante le iniziative proposte dalla dirigenza per riportare la gente allo stadio.

"In questi giorni mi sto muovendo per potenziali progetti in Italia ma il progetto Catania è il più importante - ha esordito Ross Pelligra -. Per le ultime 6/7 settimane si è lavorato duramente al fine di costruire una rosa forte, ringrazio Vincenzo Grella che ha dato in mano all'allenatore insieme al direttore sportivo una squadra forte. Continueremo a lavorare. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto fino ad ora ma c'è tanto ancora da fare. Ritornerò per la prima partita in casa, spero di trovare uno stadio pieno. Oggi lanciamo la campagna abbonamenti per tifosi e città. Abbiamo pensato ai costi, collaborando anche con i gruppi dei tifosi, e credo che siano abbastanza accessibili a tutti".

"Dopo una lunga attesa e tante domande oggi ci siamo - dice Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania -. Sono molto contento di avere il presidente al nostro fianco. Ci dà una grande carica e conferma tanti principi che stiamo portando avanti, con tutte le difficoltà del caso che chi sta accanto al team sa".

Ad esporre i dettagli che costituiscono la campagna abbonamenti dei rossazzurri, Luca Carra, direttore generale etneo. "La vendita comincerà alle 14:00 di oggi. Abbiamo cercato di creare una campagna adatta a tutti, previste diverse facilitazioni. Sono 9.700 i posti disponibili secondo la capienza attuale. Speriamo di riavere a breve la capienza totale. Gli Under 12 pagheranmo 0.50 euro a partita come prezzo simbolico. I disabili al 100% entreranno gratuitamente, stesso vale per l'accompagnatore. In tutte la partite, durante intervallo, saranno sorteggiate due maglie da regalare agli abbonati. Lavoriamo anche con Cinestar per dei biglietti omaggio al cinema. Tutti gli abbonati hanno il 15% di sconto sul merchandising del Catania".

Prezzi degli abbonamenti per la stagione sportiva 2022/23