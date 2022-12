Catania SSD: i campioni d'inverno verso il giro di boa, De Luca: "Non siamo al top, contano i 3 punti"

Il Catania, già campione d'inverno del Girone I di Serie D da un paio di turni, si allena sul campo di Ragalna. Le basse temperature non spaventano i rossazzurri che continuano a lavorare in vista del giro di boa: mancano due giornate al termine del girone d'andata del campionato e due avversari da battere, ovvero Polisportiva Santa Maria Cilento (in trasferta il 18 dicembre) e Trapani (in infrasettimanale il 21 dicembre). La partita contro i granata siciliani, al "Massimino" chiuderà anche l'anno solare, poi una breve pausa natalizia per riprendere le ostilità dopo l'Epifania. Sarà il momento per tirare le somme sui primi mesi di attività della squadra etnea, al momento imbattuta, vera corazzata di tutti i gironi della quarta serie calcistica italiana.

I numeri sono nettamente a favore del Catania, anche se nelle ultime ore è stato forte il dibattito sulla qualità del gioco espresso in campo. Il cammino della nuova società catanese è stato netto, senza sbavature e mirato al futuro con alcune scelte, come quella di prendere in gestione il campo di allenamento di Nesima, che segnano il polso dell'attenzione che il club ha posto sulla programmazione delle attività calcistiche anche in prospettiva. Così la città ha imparato a dare fiducia alla proprietà venuta dalla lontana Australia, con Ross Pelligra in testa (guardando con simpatia alle sue origini siciliane che hanno arricchito di "colore" le uscite pubbliche del numero uno rossazzurro). Le emozioni e la fiducia di queste settimane lasciano presto il posto alla necessità concreta di trionfare al termine di questa stagione, con il salto di categoria e l'approdo tra i professionisti per scacciare definitivamente via gli ultimi devastanti anni che hanno portato Catania ad essere calcisticamente depressa. Lo sa bene la squadra, quanto sia importante essere concreta e cinica negli appuntamenti più importanti. Ne è consapevole anche Giuseppe De Luca, alias La Zanzara, uno degli elementi dell'organico più attesi dalla piazza. Proprio l'attaccante, oggi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Ragalna in occasione della sessione di lavoro aperta alla stampa.

"In tutte le squadre capitano periodi di alti e bassi e noi in questo momento non siamo nella migliore condizione - ha spiegato De Luca -. Come abbiamo detto tente volte l'importante sono i 3 punti. Queste partite ci fanno capire la nostra forza. L'importante è vincere, quello che verrà dopo lo vedremo successivamente".

Sulla verve realizzativa degli attaccanti. "Parliamo in squadra del fatto che noi calciatori del reparto offensivo non stiamo segnando molto - ha ammesso l'attaccante -. Le squadre adesso ci aspettano tutte dietro, non è semplice come a inizio campionato. Siamo in una fase importante, se non segnano gli attaccanti lo fanno difensori e centrocampisti. Non abbiamo una condizione top, quindi emergono tutti questi piccoli problemi. Quello che conta per noi è la vittoria e il +11 da Locri e Lamezia Terme. Il bel gioco poi verrà. Può essere che questo calo sia di natura fisica ma anche mentale. Il gol al Massimino? Speriamo di farlo prima possibile, magari contro il Trapani chissà. Ma finché il Catania vince, noi siamo felici. Domenica non abbiamo giocato come abbiamo fatto in passato".