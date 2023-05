Catania SSD, Caniglia si dimette dal ruolo di consigliere d'amministrazione

Giovanni Caniglia si dimette dalla carica di consigliere di amministrazione del Catania SSD. La notizia è stata diffusa proprio dalla società rossazzurra tramite una nota ufficiale.

"Il Presidente Rosario Pelligra e il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella - si legge nel comunicato del club etneo - ringraziano Giovanni Caniglia per l’attività svolta con preziosa efficienza nella fase di avvio e consolidamento del progetto Catania SSD. Al dottor Caniglia, amministratore delegato Pelligra Italia Holding, l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali".

Giovanni Caniglia, uomo di fiducia di Ross Pelligra tanto da essere nominato amministratore delegato della sua holding italiana, lascia dunque il proprio incarico nel CdA rossazzurro e questo potrebbe essere il preludio all'inserimento nel Consiglio di amministrazione di Mark Bresciano, già a Catania in occasione dei festeggiamenti promozione e pronto a "scendere in campo" per lavorare al fianco della governance che proverà a trascinare il Catania fino alla Serie A.