Catania, vittoria "romanzesca": Ciccio Lodi segna su rigore e il "Massimino" esplode all'ultimo secondo

Domenica incredibile al "Massimino", Ciccio Lodi in "zona Cesarini" segna il calcio di rigore che regala al Catania il successo sul Cittanova (1-0). Il risultato proietta i rossazzurri alla vittoria del campionato già nel prossimo turno, dopo la sconfitta del Locri in casa contro il Paternò (capolista a +20 dalla seconda). Partita non per deboli di cuore, intensa, combattuta e complicata come poche: il goal non arriva, la tensione e la voglia di andare in rete crescono con il passare dei minuti tra fuorigioco inesistenti però segnalati, falli non sanzionati e grandi parate del portiere avversario. Alla fine il fallo di mano di Figini concede agli etnei il tiro dal dischetto che fa esplodere di gioia un'intera città. Battuto il record di vittorie di fila in casa (Busetta ottenne 13 successi consecutivi), oggi sono 14 (solo vittorie in questa stagione al "Massimino").

Il Catania schiera nel classico 4-3-3 Bethers in porta alle spalle di Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini che completano il reparto difensivo; in mezzo al campo solito trio Vitale-Lodi-Rizzo; pacchetto offensivo composto da Forchignone, Sarao e De Luca. Mister Fanello risponde schierando il Cittanova con un abbottonato 4-4-2: Bruno tra i pali, con Condomitti, Figini, Algano e Ficara dietro, centrocampo all'insegna della densità e dell'intensità con Rugnetta, Aprile, Boscaglia e Rao, tandem d'attacco formato da Crucitti e Giannaula.

Primo tempo che comincia con pochi squilli e tanti falli, commessi in particolare dal centrocampo rossazzurro (e Rizzo viene ammonito nelle prime battute). Le occasioni più ghiotte di una prima frazione noiosa sono di marca etnea: al 20' Sarao colpisce di testa su uno dei tanti cross proposti dai compagni in area di rigore, trovando la pronta risposta del portiere avversario, poi al 31' Lodi lancia Forchignone sulla corsia esterna, l'attaccante si spinge verso la porta del Cittanova ma l'intervento di Bruno è ottimo, Castellini ci prova di testa al 37' mettendo i brividi alla compagine ospite. Unica chance costruita dagli uomini di Fanello un tiro da lontano fuori misura di Aprile. Episodio chiave al 46' con De Luca che segna, ma viene segnalato un fuorigioco che in realtà non c'è. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.

La ripresa si apre con un cambio operato da Giovanni Ferraro: dentro Chiarella, fuori Forchignone. Stringe i denti Vitale, uscito malconcio dalla prima metà di gara. Al 50' fa il suo ingresso in campo anche Palermo: sostituito Rizzo, ammonito e nervoso. Il Catania vuole cambiare l'inerzia del match e gioca il terzo e il quarto jolly mandando sul rettangolo verde pure Jefferson per Sarao al 53' e Russotto per De Luca al 57'. Al 58' grandi polemiche al "Massimino": Russotto, appena entrato in campo, viene atterrato da un avversario, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Proteste rossazzurre. La girandola di cambi adottata dal Catania infiamma il match, le notizie in arrivo da Locri (sconfitto dal Paternò tra le mura amiche) accendono l'entusiasmo dei tifosi rossazzurri presenti sugli spalti che chiedono la vittoria ai propri calciatori per avvicinare ulteriormente la matematica promozione in Serie C. Due sostituzioni per il Cittanova tra il 67' e il 70': in campo Pavia e Losasso al posto di Rugnetta e Rao. Ultimo slot anche per i padroni di casa, con Giovinco per Somma: Catania a trazione anteriore per andare a vincere l'incontro, Russotto va a fare il terzino con licenza di avanzare. Palma rileva Giannaula al 73', Gaudio per Crucitti al 77': il botta e risposta tra le due panchine continua. Jefferson subito dopo trova il tiro da posizione invitante, bravissimo Bruno a deviare la sfera. Clima rovente, resistono gli ospiti: il "Massimino" si fa bolgia. Resistenza stoica del Cittanova, anche se gli etnei spingono con grande determinazione in avanti. Al minuto 85' Gaudio prova un'azione in attacco per i suoi ma il suo tiro finisce fuori. Vitale pericolosissimo al minuto 88': raccoglie il cross di Rapisarda ma il suo tiro viene parato da un insuperabile Bruno. Ci prova pure Giovinco poco dopo, mira imprecisa. In pieno recupero (sei minuti concessi dall'arbitro) ultimo cambio per il Cittanova: fuori Ficara, dentro Bolognino. Alla fine succede di tutto: al 96' Figini commette un fallo di mano in area, viene espulso e concesso un penalty al Catania, segna Lodi ed è subito festa al triplice fischio finale. Etnei a un passo (è il caso di dirlo) dalla promozione: la vittoria del campionato potrebbe arrivare già nel prossimo turno col Canicattì. Quello sul Cittanova è l'undicesimo successo consecutivo nel girone I di Serie D.

CATANIA- CITTANOVA 1-0 97' Lodi (rig.)

CATANIA 4-3-3: Bethers 6; Rapisarda 6.5, Somma 6.5 (dal 69' Giovinco 6), Lorenzini 6, Castellini 6; Rizzo 5.5 (dal 50' Palermo 6.5), Lodi 7.5, Vitale 5.5; Forchignone 6 (dal 46' Chiarella 6), Sarao 6.5 (dal 53' Jefferson 6), De Luca 6 (dal 57' Russotto 6.5). A disp.: Groaz, Boccia, Di Grazia, Baldassar. All.: Giovanni Ferraro 6.5.

CITTANOVA 4-4-2: Bruno 7; Condomitti 6.5, Figini 5.5, Alfano 6, Ficara 6 (dal 91' Bolognino sv); Rugnetta 6 (dal 67' Pavia 6), Aprile 6, Boscaglia 6, Rao 6 (dal 70' Losasso 6); Giannaula 6 (dal 73' Palma 6), Crucitti 6 (dal 77' Gaudio 6). A disp.: Faraone, Bucceri, Toziano, Fazio. All.: Danilo Fanello 6.5

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione di Terni

Assistenti: Gianmarco Spagnolo (Lecce) e Giuseppe Rizzi (Barletta)

Ammoniti: Rizzo, Aprile, Russotto

Note: Espulso Figini al 96' per fallo di mano in area

Recupero 2’-6’ Angoli 5-1

Catania-Cittanova: 14.612 spettatori al “Massimino”