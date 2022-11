Catania SSD, Ferraro presenta la Cittanovese: "Mi aspetto una squadra agguerrita dopo il cambio di allenatore"

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, ha parlato in conferenza stampa della trasferta di Cittanova in programma domenica ponendo l'attenzione sulle possibili insidie del match, valido per il decimo turno di Serie D (Girone I). I rossazzurri cercano la decima vittoria consecutiva in campionato, un successo che permetterebbe al mister di superare il record (nove gare consecutive vinte) ottenuto alla guida del Giugliano lo scorso anno. La voglia di confermarsi da parte del gruppo c'è, le motivazioni non mancano: l'obiettivo è quello di scrivere una storia felice alle falde dell'Etna.

"In Serie D si può vincere 4-0 e poi la domenica successiva essere meno brillante e trovare maggiori insidie - ha detto Ferraro ai giornalisti presenti -. Sono comunque contento della prestazione fornita contro il Città di Sant’Agata. Forse non siamo stati brillantissimi ma il campionato è questo. Non si vince sempre 4-0 perchè ti chiami Catania. Ogni partita ha una storia a sé. Non esistono sfide facili. Dobbiamo sempre essere bravi a rimetterci in carreggiata. Domenica, sul 2-0, potevamo fare il terzo goal tuttavia è arrivata la marcatura del Città di Sant’Agata e ci siamo ritrovati anche sul 3-2. Questo è segno che la gara è stata sempre viva. Dovevamo essere più attenti e concentrati. Anche dopo una vittoria bisogna analizzare le cose negative. Siamo il Catania e con una rosa così ampia non possiamo permetterci disattenzioni.

Jefferson in panchina? Giocatori come Sarao, Giovinco e De Luca sono tutti titolari. Domani alla rifinitura valuterò la formazione da scegliere. Ad ogni modo torno a ripetere che qua non esiste il concetto di titolare bensì di squadra, di gruppo e di una rosa in cui nove calciatori over devono stare fuori dando spazio a quattro under. Bisogna entrare in questo tipo di mentalità sapendo che in un campionato così lungo e difficile ci possono essere infortuni, cali di concentrazione e ogni giocatore può apportare il proprio contributo alla causa. È importante che anche chi subentra mantenga un ritmo gara all’altezza. Tutti sono funzionali al progetto.

Domenica giocheremo su un campo piccolino e in erba sintetica. Mi aspetto una Cittanovese aggressiva, hanno cambiato allenatore da una settimana. Saranno pronti mentalmente in termini di motivazioni e sotto il profilo fisico. Dovremo rimanere sempre dentro la partita. Inoltre vincendo i duelli e i contrasti usciranno i nostri valori. Il problema del Catania è il Catania stesso. Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Lo scorso anno ho perso con l’ultima della classe, quindi ribadisco che non esistono partite semplici. I nostri under stanno facendo molto bene, continuiamo su questa linea.

Qualche under accusa problemi fisici come Buffa che ha riportato una distrazione alla caviglia, Alessandro Russotto viene da un periodo fuori, Chiarella è infortunato mentre Boccia sta quasi bene. Dobbiamo farli crescere e farli sentire pronti. Stiamo seguendo un processo di crescita fisica e tecnica. Ora sappiamo benissimo quali siano le nostre capacità, quello che vogliamo e di avere anche la capacità e la forza di ribaltare eventualmente il risultato. Possiamo contare inoltre sulla grande qualità in attacco dei nostri interpreti. Tutti con caratteristiche diverse ma ugualmente importanti. Alessandro e Andrea Russotto? Sono entrambi funzionali al progetto perchè hanno qualità, gamba e fisicità. Ambedue domenica faranno parte della lista dei convocati e daranno il loro contributo.

Non penso al mio futuro. Al termine del campionato Grella, il direttore Laneri, il pubblico e la stampa giudicheranno il mio operato. Se avrò fatto un anno soddisfacente e farò al caso del Catania anche in futuro bene così, altrimenti è uguale. L’importante sarà avere maturato una crescita professionale e soprattutto che il Catania sia tra i professionisti”.