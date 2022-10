Catania SSD, Ferraro convoca 23 calciatori, ancora out Chiarella

Sono 23 i convocati di mister Giovanni Ferraro, allenatore rossazzurro, in vista di Catania-Castrovillari. Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, il tecnico ha stabilito i convocati per il match di domani alle 15:00 allo stadio "Angelo Massimino", valido per la quinta giornata del Girone I del campionato Serie D. Niente da fare per Marco Chiarella che non recupera dal proprio infortunio, Giuseppe De Luca rientra dalla squalifica. Ecco i giocatori a disposizione:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao.