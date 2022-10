Il Catania attende la Vibonese, 22 i rossazzurri convocati da Ferraro

Out De Luca, squalificato per un turno dopo l'espulsione di Licata. Tornano a disposizione Bani e Vitale. Queste le novità sostanziali leggendo la lista dei 22 calciatori convocati dal tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, alla vigilia del match del "Massimino" di domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15). Ancora lunga la lista degli indisponibili ma, come sottolineato dallo stesso allenatore rossazzurro in conferenza stampa, la squadra etnea non può avere alibi vista la forza dell'organico costruito dalla dirigenza. Si tratterà con ogni probabilità del primo vero scontro diretto di questa stagione, contro una compagine che punta a strappare lo scettro di grande favorita per la vittoria finale del Girone I proprio al Catania. Intanto è stato aggiornato anche il dato sugli abbonamenti sottoscritti dai tifosi catanesi: 11.074 le tessere staccate, un dato straordinariamente significativo della passione dei supporters della squadra dell'elefante.

La lista dei convocati per la quarta giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23.

1. BETHERS

2. BOCCIA

3. LUBISHTANI

4. SOMMA

5. RAPISARDA

7. AN. RUSSOTTO

10. LODI

11. FORCHIGNONE

12. BOLLATI

13. FERRARA

14. BANI

18. RIZZO

22. GROAZ

23. PALERMO

24. VITALE

26. LORENZINI

27. CASTELLINI

30. SARNO

32. GIOVINCO

33. BUFFA

79. JEFFERSON

99. SARAO.