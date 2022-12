Catania SSD, i convocati: forfait di Rapisarda, 22 calciatori a disposizione

Rapisarda febbricitante, non farà parte della partita del Catania sul campo della Polisportiva Santa Maria Cilento. Questa è la novità sostanziale che emerge dalla pubblicazione della lista dei convocati da parte di Giovanni Ferraro, al termine della seduta di rifinitura svolta oggi in terra campana. Assenza pesante - e che si aggiunge agli indisponibili di lungo corso e a quelli indicati dall'allenatore in conferenza stampa - quella dell'esterno difensivo catanese in vista del match in programma domani alle 14.30 allo stadio "Antonio Carrano" e valevole per la sedicesima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

31 Chiarella

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao