Verso Ragusa-Catania, 22 i convocati di mister Giovanni Ferraro

Il Catania è ufficialmente pronto, ai nastri di partenza di un nuovo cammino che vede i rossazzurri ricominciare dalla Serie D. L'allenatore Giovanni Ferraro, al termine della seduta di rifinitura svolta in mattinata al “Carone” di Ragalna, ha convocato 22 calciatori per la partita contro il Ragusa, in programma domani alle 15:00 allo stadio "Aldo Campo", il match è valido per la prima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23.

1. BETHERS

2. BOCCIA

3. LUBISHTANI

4. SOMMA 5. RAPISARDA

7. AN. RUSSOTTO

9. LITTERI

10. LODI

12. BOLLATI

13. FERRARA

17. DE LUCA

18. RIZZO

19. CHINNICI

22. GROAZ

23. PALERMO

24. VITALE

26. LORENZINI

27. CASTELLINI

31. CHIARELLA

32. GIOVINCO

79. JEFFERSON

99. SARAO.