Catania SSD, la Curva Nord: "Che il Massimino torni una bolgia, si torna a parlare di calcio"

Cresce l'attesa per l'avvio della nuova stagione calcistica che vedrà il Catania SSD ai nastri di partenza, nel campionato di Serie D Girone I. La Curva Nord tramite una nota ufficiale invita i tifosi rossazzurri ad abbonarsi e a seguire le vicende della squadra cittadina dopo anni difficili per le vicende extracampo che hanno condotto al fallimento dello scorso dicembre e scritto pagine di storia molto tristi per tutti gli appassionati sportivi etnei.

"A poche ore dall'apertura della campagna abbonamenti, ci auguriamo che la società dia spazio e possibilità alle famiglie, ai giovani e agli anziani, rendendolo accessibile a tutte le classi sociali - si legge nella nota -. Dopo anni passati a dare fiducia a personaggi circensi, riteniamo sia giusto dare una possibilità a questa nuova proprietà che, nonostante si sia insediata ancora da poco tempo, ha portato in città una ventata di entusiasmo. La Curva Nord appoggerà e spingerà la campagna abbonamenti per far sì che il Massimino torni a essere quel fortino dove ai più blasonati tremavano le gambe. Finalmente si torna a parlare di calcio, di vittorie, di mercato, di sconfitte; dopo anni vissuti a festeggiare per una semplice iscrizione al campionato, adesso tocca a noi fare la nostra parte.

In alto le bandiere, in alto i cuori!".