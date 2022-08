Catania SSD, Litteri: la magia di lottare per i propri vessilli

L'entusiasmo di Gianluca Litteri, attaccante catanese che dopo anni di corteggiamenti e trattative finalmente indosserà la maglia rossazzurra, sfiora le stelle. Un sogno divenuto realtà per il calciatore che potrà dare il suo contributo per la rinascita della squadra calcistica della propria città. In un post pubblicato sui social si esalta e carica la piazza, condividendo anche due foto, con la firma sul contratto e l'abbraccio a Vincenzo Grella, vice-presidente e ad rossazzurro.

"Guardando queste foto - scrive il forte attaccante del Catania SSD in riferimento alle foto sopracitate - penso che ogni parola per cercare di descrivere quel momento sia superflua e non renda l'idea del mix di emozioni scatenate dalla consapevolezza che in quell'istante stai coronando il sogno di una vita intera... in quell'abbraccio c'è TUTTO... GRAZIE Catania SSD per aver reso possibile tutto questo. FORZA CATANIA DA SEMPRE E PER SEMPRE. MELIOR DE CINERE SURGO".

Sulle spalle di Gianluca Litteri la grande responsabilità di dover trascinare la città e la squadra con le sue reti. Da calciatore professionista ha dimostrato già di saper gestire la pressione. In attesa dell'inizio del campionato, fissato per il 18 settembre, la punta potrà lavorare per farsi trovare in condizione fisica ottimale per i primi impegni di Serie D.