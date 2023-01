Catania SSD: entusiasmo alle stelle, De Respinis: "Emozioni incredibili, super contento"

Entusiasmo alle stelle in casa Catania. Dopo la vittoria netta contro il Licata, e la concomitante sconfitta del Lamezia Terme, l'obiettivo stagionale è più vicino che mai per la compagine rossazzurra che oggi ha ripreso ad allenarsi a Ragalna in vista dei prossimi impegni di campionato. La seduta odierna è stata aperta alla stampa e per l'occasione il nuovo acquisto rossazzurro, Alessandro De Respinis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti.

“Venire qui è l'occasione che aspettavo - ha detto l'attaccante appena arrivato alle falde dell'Etna -. Quando ho sentito il direttore inizialmente c’è stato un problema non mio ma della società in cui militavo, una volta risolto è stato facile accordarmi con il Catania. Mi dà sempre emozioni incredibili giocare con così tanti tifosi in una piazza del genere. Me le sono godute appieno e in più è arrivata una vittoria importante. Sono super contento. In carriera ho variato molto la mia posizione in campo: prediligo quella di punta centrale, però ho giocato pure da seconda punta e da esterno a destra. Il mister lo sa, il direttore conosce queste mie caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle degli altri attaccanti. Sono qui per dare una mano. Tutti, quando si raggiunge la condizione giusta, potremo dare il nostro contributo allo scopo di portare a casa questo campionato. Avevo giocato contro il Catania un paio di volte quando militavo nel Siracusa. Tuttavia la realtà rossazzurra la si conosce per la militanza in altre categorie”.

(foto: Catania SSD)