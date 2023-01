Catania SSD, Ferraro carica l'ambiente in vista della Vibonese: "Manteniamo alta l'asticella, cammino straordinario"

Il Catania si prepara ad affrontare un altro match delicato che potrebbe dare ulteriore linfa al cammino rossazzurro. Si gioca sabato pomeriggio a Vibo Valentia, una partita - quella valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie D, girone I - che il tecnico Giovanni Ferraro vuole affrontare con il piglio garibaldino con cui i suoi ragazzi hanno affrontato i recenti impegni. L'obiettivo è vicino ma è vietato staccare la spina prima per dare il giusto valore ad una stagione importante alle pendici dell'Etna.

“Il Catania sta facendo un cammino straordinario - ha ammesso l'allenatore in conferenza stampa -. Lo dicono i punti raccolti sul campo. Però noi dobbiamo restare concentrati e focalizzarci sulle vittorie. Dobbiamo mantenere sempre alta l’asticella. Abbiamo iniziato il girone di ritorno con entusiasmo, applicazione e soprattutto qualità nelle prestazioni e nei risultati. I ragazzi li ho visti allenarsi bene in settimana. Tra una quindicina di giorni un po’ tutti ripristineranno la condizione fisica ottimale. Litteri ha bisogno di tempo. Svolgiamo allenamenti di qualità, pure con le partitelle si acquista la condizione. Ci sarà bisogno del contributo di tutti da qui alla fine del campionato. Jefferson lo recuperiamo sicuramente per sabato. Certamente non possiamo permetterci il rischio di perdere per diverse settimane i giocatori vicini al completo recupero. Adesso ci attendono 4 partite abbastanza difficili e poi vedremo come sarà cambiata la classifica. Pensiamo alla Vibonese che è una buona squadra e non sta deludendo le attese.

Sul campionato e sul prossimo avversario. "Se togliamo il Catania da questa classifica sarebbe un campionato avvincente - ha dichiarato Ferraro -. Molte squadre sono dietro di noi non per loro demeriti ma per meriti del Catania. La Vibonese gioca bene con una difesa molto alta e un 4-3-3 propositivo. All’andata ci ha messo in difficoltà. Come sempre troviamo avversari che vorranno fare la partita dell’anno. Noi siamo pronti ad affrontare ogni insidia e andremo a fare la nostra gara. Non so quali saranno le condizioni del terreno di gioco sabato ma comunque dobbiamo saperci adattare a tutti i campi. Non escludo che sabato ci possano essere variazioni nell’undici di partenza. In ogni caso tutti quelli che partono dalla panchina possono entrare in corso d’opera quando la partita si abbassa di tono”.