Catania SSD, Ferraro: "Dispiace per l'assenza dei tifosi alla prossima trasferta, pronti a far bene"

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, ha parlato in conferenza stampa allo stadio "Angelo Massimino" presentando la sfida che i rossazzurri affronteranno in trasferta contro il Santa Maria Cilento, valida per la 16esima giornata del campionato di Serie D Girone I. "Ho visto i ragazzi allenarsi con tanta applicazione - ha detto l'allenatore del club etneo - perchè veniamo da un match non brillantissimo, anche se ho rivisto la partita e le occasioni da goal dell’Aversa sono state frutto di nostri errori individuali".

"C’è grande voglia di tornare dalla Campania con la vittoria in tasca - ha spiegato Ferraro -. Dobbiamo disputare due sfide nel giro di pochi giorni. Serve fare il massimo per la classifica, per la società e i tifosi. Abbiamo una rosa ampia e di livello che ci consente di optare per soluzioni differenti. È giusto lavorare in settimana pure su altre soluzioni tattiche perché non bisogna essere testardi. Sta a me scegliere gli interpreti e fare in modo di mettere in risalto le loro qualità. Bisogna metterli nelle giuste condizioni di esprimersi. Per me è una fortuna allenare il Catania, con un organico così importante".

Possibili alcune variazioni nell'undici titolare. "Visti i due match a distanza ravvicinata - spiega il tecnico - cercheremo di portare in campo un po' tutti gli uomini disponibili, arrivando alla sosta natalizia nel migliore dei modi. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Comprendiamo l’importanza di queste due partite e anche di quello che abbiamo realizzato fino ad ora. In questo gruppo nessuno vuole andare via, il desiderio comune è quello di lasciare qualcosa d’importante a questa città, perché dare soddisfazioni a società e pubblico è il miglior biglietto da visita".

Sulla situazione degli infortunati. "Litteri lo recupereremo dopo Natale - ha confermato Ferraro -. Attualmente è infortunato pure Buffa. Partita con il Trapani di mercoledì? Prima pensiamo a domenica: una trasferta difficile contro una squadra che gioca bene su un campo in erba sintetica e molto stretto. Ho letto qualche intervista e so che per il Santa Maria Cilento sarà la gara della storia. Tuttavia sappiamo ormai che contro di noi sarà sempre così".

"Tutti vogliono provare a battere il Catania e metterlo in difficoltà però siamo abituati e pronti. Dobbiamo essere bravi a superare le insidie di domenica tramite la qualità del gioco, l’agonismo, le giocate dei singoli e del collettivo. Mercoledì in conferenza stampa faremo una valutazione complessiva del girone d’andata. Sicuramente se oggi ci troviamo a + 11 punti dal secondo posto vanno elogiate la squadra, la società e alla fine l’allenatore perché sono stati raccolti numeri importanti. Giochiamo sempre per vincere. Dico grazie ai ragazzi per quanto fatto. A volte sento anche qualche allenatore che commenta dall’esterno. Siamo bravi a dare suggerimenti al Catania ma poi conta il campo e vivere la quotidianità tra infortuni e obblighi legati agli under.

Assenza dei tifosi domenica. "Loro sono la parte più importante del Catania - ammette l'allenatore rossazzurro -. Il loro incitamento facilita anche me nel lavoro per trovare sempre tante motivazioni. Dispiace che non ci saranno, però dovremo essere ancora più concentrati per regalargli una grande gioia.

Pochi tiri da fuori e calci di punizione. "Giocando in ampiezza a volte facciamo più fatica a guadagnare punizioni. Se giocassimo più sull’attaccante sarebbe più facile. Capita però che le partite nascano in una certa maniera e al centro troviamo pochi spazi. Il Catania ha un collettivo - chiosa il mister -. Si tratta di una squadra che ha voglia di fare risultati".