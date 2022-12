Catania SSD, Rizzo: "Siamo una grande famiglia, c'è sempre qualcosa da migliorare"

Allenamento aperto alla stampa oggi in quel di Ragalna per il Catania di mister Giovanni Ferraro. Al termine della seduta di lavoro l'esperto centrocampista rossazzurro, Giuseppe Rizzo, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti.

"Siamo un grande gruppo, una famiglia - afferma il giocatore -. Ci alleniamo sempre bene, tutti i giorni. Stiamo bene insieme. Giorno in più di riposo? È importante il regalo del mister, così recuperiamo tante energie sia fisiche che mentali. Non temiamo nessuno dei nostri avversari. In questa settimana prepareremo la partita al meglio perché domenica dobbiamo solo vincere e basta. A San Cataldo la partita è stata un po' strana: sicuramente è stata la prima partita stagionale stile Serie D. È stata una guerra sia dentro che fuori dal campo.

C'è sempre qualcosa da migliorare però siamo contenti di aver fatto questo inizio di stagione. Dobbiamo migliorare partita dopo partita. Domenica giochiamo in casa davanti alla nostra gente, quindi vogliamo vincere la gara come abbiamo fatto sempre con tutte le squadre quindi speriamo che vada tutto bene. Vitale è un bravo ragazzo, deve migliorare alcune cose, gli tiro sempre le orecchie però è forte. Deve migliorare sicuramente, ancora è giovane. In queste partite abbiamo speso tante energie sia fisiche che mentali. Ci sta che abbiamo trovato un campo in quel modo. Però va bene così: andiamo avanti. Sessione di mercato invernale? La viviamo tranquillamente. Quando siamo al campo ridiamo e scherziamo. Siamo tutti uniti come una famiglia".