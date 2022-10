Pre-gara Mariglianese-Catania, Grella: "Da domani Jefferson a disposizione"

Nel pre partita di Mariglianese-Catania il vice presidente rossazzurro Vincenzo Grella è stato intervistato dall'emittente televisiva Telecolor a bordo campo nello stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola e ha parlato anche del "caso" Jefferson, escluso dal match per ragioni disciplinari.

"Abbiamo deciso di comunicare questo provvedimento perché riteniamo giusto creare un legame di fiducia con la città e dire le cose come stanno - ha detto Grella a Telecolor -. Allo stesso tempo, però, i panni sporchi si lavano in casa e quindi non ho altro da aggiungere relativamente a questo. Per noi l'aspetto disciplinare è molto importante, il presidente Pelligra ci tiene molto: vogliamo costruire una mentalità sotto questo punto di vista. Se vogliamo creare una cultura vincente dobbiamo rimanere saldi nei nostri principi di comportamento. Detto questo da domani il ragazzo si metterà a disposizione del mister e della squadra e per me non sarà cambiato nulla rispetto a prima di questo provvedimento".