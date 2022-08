Catania SSD, ufficiale l'arrivo di un nuovo portiere

Nuovo portiere per il Catania dopo giorni di attesa per conoscere il nome dell'atleta che si sarebbe alternato a Bethers. La dirigenza etnea ha infatti annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Triestina Calcio il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Alessandro Groaz. Il calciatore, nato a Udine il 12 settembre 2004, nelle ultime 2 stagioni vissute con la società giuliana in Serie C ha collezionato 10 convocazioni in prima squadra. L'atleta è cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese. Il nuovo estremo difensore rossazzurro ha già svolto il primo allenamento con i compagni di squadra in quel di Ragalna.