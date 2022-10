Catania SSD, 6 indisponibili per Licata: out anche Chiarella

Arriva il report medico relativamente ai giocatori del Catania in vista della prossima giornata di campionato. Sono sei i calciatori rossazzurri indisponibili in vista della gara con il Licata in programma domenica 2 ottobre alle 15: Scognamiglio, Litteri, Chinnici, Chiarella, Di Grazia e Pino.

Gennaro Scognamiglio ha riportato in allenamento una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giovane centrocampista sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Gianluca Litteri tornerà ad allenarsi dopo la rimozione di una cisti al piede sinistro, in programma mercoledì. A riposo anche Giorgio Chinnici, convalescente per un infortunio al ginocchio.

Risentimenti muscolari per Marco Chiarella e Orazio Di Grazia. Entrambi saranno sottoposti ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni. In fase di recupero, dopo lo stop per affaticamento, Simone Pino.

Tra gli indisponibili anche il giovane Vitale, espulso nel corso del match del "Massimino" contro il San Luca e squalificato per un turno dal giudice sportivo.