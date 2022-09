Catania SSD, ufficiale: colpaccio Jefferson, attacco stellare per la Serie D

Ancora un acquisto in casa Catania e si tratta di un grandissimo colpo per il reparto offensivo rossazzurro. La società etnea ha dato infatti comunicazione di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jefferson Andrade Siqueira.

Il giocatore, nato in Brasile a Guaruhlos il 6 gennaio 1988 e cittadino italiano, ha esordito in patria nel principale campionato nazionale con il Paranà. Il calciatore ha completato la crescita nella Primavera della Fiorentina. Nel 2009/10 ha debuttato con il Frosinone in seconda Serie e con il Cassino in C2. L'atleta ha vissuto un’esperienza nella massima divisione belga con l’Eupen e poi ha vestito la maglia del Latina. In nerazzurro è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie B ed è arrivato alla finale dei playoff per la Serie A. Tra i cadetti, inoltre, ha disputato un campionato con il Livorno. In C ha indossato anche le maglie della Casertana, del Teramo, della Viterbese, del Monza, della Giana Erminio, del Monopoli, del Padova e del Catanzaro, prima del recente ritorno al Latina.

Complessivamente ha realizzato 276 presenze, 68 reti e 15 assist nelle competizioni professionistiche italiane. Si tratta di una pedina davvero importante messa a disposizione di mister Giovanni Ferraro, un calciatore che arricchisce ulteriormente il forte attacco del Catania SSD.