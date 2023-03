"Sacrifici e lavoro": Giovanni Ferraro, la ricetta per vincere e la commozione dopo il trionfo

Grande commozione, trincerata dietro un equilibrio saldo, rimasto intoccabile nell'arco di tutta la stagione. Soltanto a obiettivo raggiunto l'allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, vive appieno l'emozione di aver condotto i rossazzurri al traguardo, con il pass per la Serie C ottenuto in grande anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie D. "Quest'anno si è creato un gruppo straordinario - ha spiegato nel post gara -, eravamo tutti consapevoli di dover vincere questo campionato per permettere alla città di riscattare gli anni passati. Sono emozionato perché non è facile vincere, mai. Stasera faremo una festa. Bisogna saper vivere bene i momenti di festa, ricordo gli anni passati, in preda alla pandemia. Per questo mi fa enormemente piacere sapere che oggi potremo esultare tutti insieme. La società ci ha messo nelle condizioni di fare un gran lavoro, dovevamo ripagare i sacrifici fatti. Ricordo quando sono arrivato qui: c'è stata subito una forte empatia tra me, Grella e Laneri. La realtà di Catania la capisci bene soltanto vivendola, quando sei per le vie della città e la gente ti ferma per fare una foto o parlare di calcio. Sono cresciuto tantissimo stando qui alle falde dell'Etna. Abbiamo in questo momento 22 punti di vantaggio sulla seconda, sono numeri impressionanti. Oggi volevo poter far giocare tutti i miei ragazzi perché se lo meritavano davvero tutto. Il campionato continua, ci godiamo questo momento di festa. Ho provato una forte commozione prima dell'inizio della partita quando i tifosi mi hanno applaudito, è stato bellissimo. Ringrazio Pelligra per aver investito sul Catania".