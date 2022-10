Licata-Catania, formazioni ufficiali: Lodi in panchina, Giovinco titolare

Alle 15 al "Dino Liotta" di Licata i padroni di casa e il Catania SSD scendono in campo per disputare la partita valida per la terza giornata del campionato di Serie D, Girone I. Gli allenatori delle due squadre hanno fatto le loro scelte. Giovanni Ferraro rinuncia a Lodi dal primo minuto, inserendo Buffa a centrocampo con Rizzo e Palermo. In avanti tridente Andrea Russotto, Sarao e Giovinco.

FORMAZIONI UFFICIALI

LICATA (3-5-2): Valenti, Vitolo, Pino, Mudasiru, Calaiò, Orlando, Izco, Frisenna, Ficarra, Rotulo, Minacori.

A disp. di Romano: Sienko, Rubino, Cappello, Marcellino, Puccio, Saito, Baldeh, Ouattara, Cannia.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Lubishtani; Rizzo, Buffa, Palermo; An. Russotto, Sarao, Giovinco.

A disp. di Ferraro: Groaz, Boccia, Somma, Lodi, De Luca, Al. Russotto, Sarno, Forchignone, Jefferson.

ARBITRO: Alberto Poli (Verona)

Assistenti: Salvatore Damiano (Trapani) e Paolo Vitaggio (Trapani)