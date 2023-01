Catania SSD, Litteri torna tra i convocati per la sfida al Licata

Una lieta notizia addolcisce la vigilia del ritorno in campo del Catania allo stadio "Angelo Massimino" di domani pomeriggio contro il Licata. Tra i convocati per la sfida che si disputerà sul terreno di gioco dei rossazzurri alle 14:30 figura infatti anche l'attaccante catanese Gianluca Litteri. Dopo mesi di assenza, il rientro graduale del ragazzo che cerca minuti e crescita dal punto di vista fisico per poter tornare utile alla causa etnea nella seconda metà di stagione. La Serie D avanza, il Catania ha un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici ma mister Giovanni Ferraro non vuole cali di concentrazione e, in conferenza stampa, ha avvisato tutti sulla necessità di non mollare la presa e continuare a macinare buoni risultati come la città chiede alla squadra.

“Sarà una partita difficile, il Licata gioca bene - ha detto Giovanni Ferraro -. Noi abbiamo grande rispetto degli avversari ma giochiamo in casa. Dobbiamo giocare da Catania. I ragazzi li ho visti bene. Siamo partiti positivamente nel girone di ritorno".

Sul mercato e sul recupero di Litteri. "De Respinis è stato preso perché nella rosa del Catania bisogna avere più giocatori possibili a disposizione - spiega l'allenatore rossazzurro - per raggiungere l’obiettivo di riportare la squadra tra i professionisti. A volte ci sono infortuni e questi non permettono al giocatore di avere continuità, allora è giusto che la società porti forze nuove. Qualcuno potrebbe andare via, fa parte di un contesto di squadra. Chi arriva e chi va altrove farà rispettivamente le fortune nostre e degli altri. Forchignone sarà convocato, idem Litteri che va inserito gradualmente perché necessita di acquisire il ritmo gara e può rappresentare un grande acquisto nel girone di ritorno".

Al termine della seduta di rifinitura, svolta oggi in mattinata, sono stati convocati ventidue calciatori per la sfida al Licata.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

15 Privitera

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

99 Sarao