Catania SSD, Litteri sempre più vicino

La dirigenza del Catania SSD, dopo aver ufficializzato diversi colpi di mercato davvero importanti, sta lavorando insistentemente per l'acquisto del catanese Gianluca Litteri. Il matrimonio, paventato da anni ormai, non si è ancora celebrato ma, come dichiarato dalla stesso direttore sportivo Antonello Laneri, il calciatore rientrava in una lista dei desideri composta da 5 attaccanti.

La trattativa tra le parti negli ultimi giorni aveva subito una frenata ma pare che proprio in queste ore il pressing rossazzurro sia notevole e le parti sono adesso vicinissime alla chiusura. Il giocatore vorrebbe vestire la maglia della sua terra natia e avrebbe rifiutato diverse offerte di Serie B e C. Ad ogni modo per il catanese rappresentare la squadra del vulcano sarebbe un sogno che si realizza. Nel corso degli anni, infatti, il suo nome è stato più volte accostato al club rossazzurro ma l'operazione non si è mai concretizzata. L'unione tra Catania e Litteri sarebbe la ciliegina sulla torta.

Il calciatore ha iniziato con la San Pio X e il Giarre fino a quando si è trasferito nelle giovanili dell’Inter vincendo il Campionato Primavera 2006-2007 e il Torneo di Viareggio 2008. Ha indossato pure le maglie di Slavia Praga, Vicenza, Salernitana, Ternana, Virtus Entella, Latina, Cittadella, Venezia, Cosenza, Padova e Triestina.

(foto: Catania SSD)