Verso Catania-Locri, Giovanni Ferraro convoca 21 calciatori: torna Jefferson

Il Catania è pronto a tuffarsi ancora sul campionato e tornare tra le mura amiche del "Massimino" per la settima giornata di Serie D Girone I. Domani, alle 18:30, alle falde dell'Etna arriva il Locri che non vive un buon momento dopo la debacle rimediata domenica contro la Vibonese. I rossazzurri non hanno esaurito la propria voglia di vincere, anzi vogliono continuare a spingere sull'acceleratore. Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio di oggi, l'allenatore Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori: rientra dopo l'esclusione dell'ultima giornata il brasiliano Jefferson.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao