Catania-Locri, le formazioni ufficiali: tridente inedito

Fra poco Catania e Locri scendono in campo allo Stadio "Angelo Massimino" per disputare il match valido per la settima giornata del campionato di Serie D Girone I. Dopo il pareggio a Trapani del Lamezia Terme (2-2) e la sconfitta della Vibonese in casa con il Paternò (3-4) per i rossazzurri allenati da Giovanni Ferraro una grande chance per allungare in classifica sulle inseguitrici. Il tecnico degli etnei vara un undici titolare con diverse novità, soprattutto in attacco, dove De Luca viene schierato nel ruolo di prima punta. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Ferrara, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, De Luca, Forchignone. A disposizione: Groaz, Boccia, Somma, Lubishtani, Buffa, Bani, Jefferson, Sarao, Giovinco. Allenatore: Ferraro.

LOCRI (4-3-3): Iannì; Mazzone, Aquino, Mbaye, Romero; Pagano, Dodaro, Palermo; Ficara, Furina, Chiricosta. A disposizione: Gagliardotto, Congiu, Aquino, Delfino, Larosa, Vita, Martinez, Carella, Parrotta. Allenatore: Mancini.