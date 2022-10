Verso Catania-Locri, le parole di Ferraro e probabili formazioni

Oggi si gioca Catania-Locri, partita in programma alle 18:30 allo stadio "Angelo Massimino". A presentare la sfida, parlare della condizione generale del gruppo rossazzurro e dell'aria che si respira in città il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro. "Siamo pronti ad affrontare questa partita - ha detto -. Giocare ogni tre giorni non è facile ma abbiamo la giusta voglia e la giusta determinazione da opporre a una buona squadra. Quest'ultima, prima della recente sconfitta, ha collezionato 5 risultati utili consecutivi. Il Locri gioca bene, è ben allenato ed è molto aggressivo. La squadra calabrese esprime un calcio propositivo e verticalizza immediatamente. Dobbiamo continuare su questa scia di successi. Non dobbiamo mai abbassare la guardia perché il pericolo per il Catania è il Catania. La concentrazione è sempre indispensabile perchè non esistono partite semplici. Temo questa gara perchè ci sono tante insidie. Dobbiamo dare continuità ai risultati per noi e per noi il nostro pubblico. Guardare la classifica è prematuro, avrà un senso nel periodo natalizio dopo la sosta.

Da allora potremo avere una classifica delineata. La condizione della squadra? Siamo ancora al 70%, aspettiamo di concluderere questo ciclo di gare ravvicinate per aumentare la percentuale. Poi avremo una settimana piena che ci servirà per smaltire i tanti infortuni e avere ancora più scelte".

Il Catania dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3. Il pacchetto difensivo dovrebbe essere confermato in blocco anche se potrebbe riposare Castellini e al suo posto scenderebbe in campo Lubishtani. A centrocampo si va verso la riproposizione del trio composto da Rizzo, Lodi e Vitale. De Luca, Sarao e Sarno dovrebbero comporre il tridente d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-LOCRI

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Sarno. Allenatore: Giovanni Ferraro.

LOCRI (4-3-3): Iannì; Larosa, Vita, Aquino, Parrotta; Palermo, Carella, Congiu; Romero, Mazzone, Ficara. Allenatore: Mancini.

Arbitrerà l’incontro il signor Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia, coadiuvato dagli assistenti Diego Spatrisano (Cesena) e Francesco Tragni (Matera).