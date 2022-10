Catania SSD, Marco Biagianti si racconta: "C'è entusiasmo, contento del mio nuovo ruolo"

Ha appeso le scarpette al chiodo due anni fa facendo commuovere un'intera città, oggi è tornato in rossazzurro ma con un incarico nuovo di zecca che sembra già calzargli a pennello. L'ex capitano del Catania, Marco Biagianti è diventato ormai da un paio di mesi il Team Manager del club rossazzurro fondato da Rosario Pelligra che, insieme al suo staff, ha pensato bene di puntare su un'icona del recente passato creando dei legami solidi tra ciò che è stato, ciò che attualmente è e ciò che il nuovo Catania sarà nel futuro. Catania Today ha intervistato l'ex numero 27 rossazzurro per parlare delle sue impressioni dopo l'avvio di stagione e delle sensazioni personali vissute alle falde dell'Etna dopo la rinascita seguita al fallimento di dicembre e allo stop dell'esercizio provvisorio del ramo sportivo di aprile.

Come sta andando in questo nuovo ruolo che ti vede in campo non come calciatore ma in qualità di mediatore tra squadra, staff e dirigenza?

"Sono chiaramente molto contento di essere tornato con il Catania. Questa è la prima cosa fondamentale ed importante per me. È un ruolo nuovo, un'esperienza per me sicuramente molto formativa. È un ruolo importante perché mi vede un po' al centro del gruppo squadra quindi sia giocatori, staff medico, tecnico, direttore. Insomma è sicuramente molto impegnativo però lo sto facendo con grande attenzione e passione: andiamo avanti. Stare a contatto con la squadra sul campo è una cosa che amo fare".

La nuova dirigenza ha dimostrato sin da subito di avere delle potenzialità importanti e sta convincendo la città con investimenti per un solo obiettivo: tornare nel professionismo e riportare il Catania in alto. Tu che idea ti sei fatto?

"Condivido quello che sta percependo tutta la gente che tifa Catania: c'è grandissimo entusiamo. Con la società siamo partiti ad agosto e non era facile, tante cose sono state fatte in maniera veloce, però con grande professionalità. È un momento importante per la città e per i colori rossazzurri che sono rappresentati da una nuova società, dal presidente Pelligra e grandissimi collaboratori. Stanno facendo il massimo per cercare di crescere. Chiaramente siamo in Serie D in questo momento, ma stiamo facendo grandi passi in avanti mese dopo mese per riuscire a essere una società perfetta come merita Catania. Ci sono tante cose da fare ancora perché, ripeto, siamo partiti veloci dopo il bando però piano piano ci stiamo allineando rispetto a tutte le cose che servono per essere una società perfetta".

Possiamo dire che il Catania ha poco a che fare con il dilettantismo dal punto di vista organizzativo?

"Dobbiamo sempre ricordarci che siamo in Serie D. Non possiamo pensare di essere in un'altra lega. Siamo in Serie D bisogna pensare da Serie D sul terreno di gioco. Chiaramente fuori dal campo cerchiamo di fare il massimo per sia per ragazzi sia per la struttura societaria. In prospettiva possiamo solo vedere cose positive però sappiamo che passa tanto dal campo. Io per quello di cui mi occupo cerco di far stare tranquilli i ragazzi e di fargli pensare solamente al campo. Naturalmente ci sono obiettivi importanti che questa società che già ha fatto grandissimi investimenti vuole raggiungere e chiaramente c'è il desiderio di scrivere importanti momenti per questa città".

Creata già alchimia tra società, squadra e tifoseria. Ti aspettavi un numero di abbonati così importante? C'è un collante con il passato ma allo stesso tempo un'aria nuova che porta all'ambiente un clima di positività...

"Sì assolutamente. Io me li aspettavo questi numeri. Sono veramente tanti gli abbonamenti sottoscritti ma questi tifosi mi e ci hanno abituato a grandissime cose. Questo entusiasmo con una società importante al seguito me lo aspettavo sinceramente. Si sta veramente creando qualcosa di importante, com'è giusto che sia, dopo tanti anni difficili che anche io ho vissuto in campo. Ora sta alla squadra dare il massimo per questa maglia, si sta creando un'alchimia importante tra la squadra, la società, i giornalisti e la gente. Mancavano questa passione e questo entusiamo, lo so bene. Dunque sono davvero felice per tutti i tifosi ma anche di essere dentro a questo progetto".

Abbiamo rivisto, qualche settimana fa, il video che pubblicasti quando hai lasciato il calcio giocato e il Catania con l'amaro in bocca. Ti manca il campo da ex calciatore? Avresti voluto scendere sul terreno di gioco e salutare in maniera differente? Ci pensi ancora a quei giorni seguiti alla decisione di non rinnovarti il contratto?

"Chiaramente sì. È vero che sono 2 anni da quando ho smesso ma è ancora tutto fresco, è passato poco tempo quindi la voglia di essere in campo con i ragazzi c'è. Poi mi fermo un attimo e mi ripeto che ho comunque scritto pagine importanti per questi colori, quindi è giusto lasciare ai ragazzi giovani e ce ne sono tanti veramente forti in questa squadra. Poi mi rimetto a lavoro, a testa bassa come facevo da calciatore anche fuori dal campo. Sto facendo con passione questo mio nuovo lavoro che mi lega sempre al passato e a quello che ho fatto. Adesso per me nasce un percorso nuovo, di crescita. Sono contento, incredibilmente. Sta nascendo per me un progetto nuovo di crescita sempre con il Catania: questo per me era un obiettivo da quando sono andato via. Lavorare duramente per una squadra, in questo caso il Catania, che mi ha dato tanto mi trasmette emozioni incredibili".

Un pensiero rivolto ai tifosi...

"Abbraccio i tifosi del Catania, li ringrazio sempre per la passione e il trasporto che danno quotidianamente a tutti i ragazzi, alla squadra e alla città. Mi auguro veramente di aspettare qualche mese e festeggiare tutti insieme un traguardo importante e ridere di felicità insieme. Sempre Forza Catania".

(foto: Catania SSD)