Catania all'inferno e ritorno: rossazzurri sotto ma poi vincono con la Mariglianese

Vittoria in rimonta per il Catania che inanella il settimo successo di fila in campionato, superando la Mariglianese per 2-1 allo stadio "Massimino", gremito di tifosi per l'occasione (e protagonisti di una coreografia speciale in Curva Sud). Nel match, valido per la ventitreesima giornata del girone I di Serie D, i rossazzurri devono fare gli straordinari per avere la meglio sul fanalino di coda del torneo. Alla fine il gruppo etneo riesce ad avere la meglio, sfruttando le reti di Chiarella e Sarno che hanno azzerato il momentaneo vantaggio ospite realizzato da Maydana. Due calci di rigore fischiati dal direttore di gara, entrambi per i padroni di casa: uno sbagliato da Lodi, l'altro segnato da Sarno.

Il Catania deve rinunciare all'ultimo minuto all'esterno difensivo Francesco Rapisarda e all'attaccante Jefferson, il primo febbricitante e il secondo con un problema al polpaccio. Out Sarao per squalifica. L'allenatore Giovanni Ferraro non cambia dal punto di vista tattico e propone il suo 4-3-3 con Bethers in porta; Boccia, Somma, Lorenzini e Castellini in difesa; Rizzo, Lodi e Vitale in mezzo al campo a supporto del tridente d'attacco formato da De Luca, De Respinis e Chiarella. La Mariglianese di mister Sena risponde con Cappa; Piscopo, Monteleone e Giodano nel pacchetto arretrato del 3-5-2; Fiorillo, Massaro, Oliva, Maydana, Esposito in mediana; Cacciottolo e Bacio Terracino avanti.

Primo tempo sorprendente con gli ospiti, fanalino di coda del Girone I di Serie D, capaci di mettere in seria difficoltà la capolista. Sfida equilibrata, la prima chance è per i rossazzurri al 6' con Chiarella che trova la risposta efficace di Cappa in respinta: De Respinis non riesce ad agganciare il pallone e spedirlo in rete da posizione ghiotta. Al 15' il clamoroso vantaggio della Mariglianese con un pallone alto addomesticato da Cacciottolo che, approfittando di una difesa etnea troppo morbida, passa all'accorrente Maydana: con una "trivella" di prima intenzione il calciatore sgancia dal limite un siluro che Bethers non riesce ad intercettare. Catania in svantaggio e chiamato alla reazione. La squadra di Ferraro spinge sull'acceleratore ma è un po' inefficace in zona tiro. Al 20' punizione per gli ospiti: Bacio Terracino prende in pieno l'incrocio dei pali, rischiando di portare i suoi sullo 0-2. I padroni di casa hanno la giusta occasione per pareggiare nel secondo dei tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro che decreta un rigore per un fallo su De Luca da parte di Piscopo. Dagli undici metri però Lodi si fa ipnotizzare da Cappa che neutralizza il suo tiro.

Nella ripresa il Catania gioca subito la carta delle sostituzioni: fuori in un colpo solo Bethers, Vitale e De Respinis, dentro Groaz, Palermo e Russotto. L'approccio dei catanesi è quello giusto e viene immediatamente premiato: Russotto prende palla al 47' e va al tiro da posizione defilata, Cappa para ma si fa sfuggire il pallone su cui si avventa Chiarella che mette in rete il goal del pareggio (1-1). La Mariglianese protesta per un presunto fallo di Chiarella nell'azione in questione, intervenuto in scivolata, sul proprio portiere. Cambi anche per gli ospiti: prima dentro Petruccelli per Giordano (50'), poi Garritano per Oliva (56'). Al 57' Russotto devastante, si rende protagonista in una mischia offensiva che però non viene risolta favorevolemente dai rossazzurri. Poco dopo Fiorillo cede il posto Corbisiero. Ferraro risponde mandando in campo Forchignone, fuori un applauditissimo Chiarella (65'). Tre minuti più tardi torna sul rettangolo verde Sarno, gli lascia spazio Lodi. Al 72' secondo calcio di rigore per gli etnei: Cappa atterra De Luca (l'estremo difensore viene soltanto ammonito ma poteva starci il rosso), stavolta sul dischetto si presenta Sarno che firma il sorpasso dei suoi sulla Mariglianese. Ancora cambi da parte di Sena che richiama in panchina Bacio Terrasino e Maydana, dando minutaggio a Barisone e Schena. Nel finale si fa male Palermo, non ci sono più cambi e il ragazzo resta stoicamente in campo. Il Catania riesce a gestire la partita, riacciuffata dopo una prima frazione molto complicata per la prima della classe. La gara si trascina avanti, con qualche fiammata di marca rossazzurra che però sbatte sulla difesa avversaria. Il triplice fischio dopo cinque minuti di extratime sancisce la vittoria di Rizzo e compagni, in festa con i propri sostenitori.

CATANIA-MARIGLIANSE 2-1 15’ Maydana, 47' Chiarella, 73' Sarno (rig.)

CATANIA (4-3-3): Bethers 6 (dal 46' Groaz 6); Boccia 6, Somma 6, Lorenzini 6, Castellini 6; Rizzo 6, Lodi 6 (dal 68' Sarno 7), Vitale 5.5 (dal 46' Palermo 6); Chiarella 7 (dal 65' Forchignone 5.5), De Respinis 5.5 (dal 46' Russotto 7.5), De Luca 6. A disp.: Di Grazia, Baldassar, Giovinco, Sarno, Litteri. All.: Ferraro 7

MARIGLIANESE (3-5-2): Cappa 5.5; Piscopo 6, Monteleone 6.5, Giordano 6 (dal 50' Petruccelli 5.5); Fiorillo 5.5 (dal 59' Corbisiero 6), Massaro 6, Oliva 6 (dal 56' Garritano 6), Maydana 7 (dal minuto 80' Schena sv), Esposito 6.5; Cacciottolo 6.5, Bacio Terracino 6.5 (dal 74' Barisone 6). A disp.: Lesta, Ciaravolo, Saporito, Ferraro. All. Sena 6.

ARBITRO: Andrea Migliorini di Verona

Assistenti: Fabio D'Ettorre e Stefano Carchesio (Lanciano)

Ammoniti: Petruccelli, Cappa, Somma, Forchignone, Boccia

Note: 45'+2 pt Cappa para un rigore a Lodi

Recupero 3’-5’ Angoli 7-1

Catania-Mariglianese: 16.371 spettatori al “Massimino”