Catania SSD, domenica speciale coreografia in Curva Sud

I tifosi del Catania sono pronti a mostrare una coreografia spettacolare per la prossima partita di campionato. La Curva Sud in vista della partita con la Mariglianese, in programma domenica pomeriggio al “Massimino” alle 14:30, ha annunciato infatti che sarà esposta una coreografia per ricordare il sesto anniversario della scomparsa di Ciccio Famoso, storico tifoso rossazzurro.

“A tal proposito - si legge in una nota -, invitiamo tutti coloro i quali occupano un posto in Curva Sud a presentarsi almeno un’ora e mezza prima dell’incontro (13:00 circa) per poter gestire ed organizzare l’esposizione della coreografia nel miglior modo possibile – si legge nella nota -. Tutto sarà spiegato e pianificato in modo tale da renderci partecipi e nulla sarà lasciato al caso. Grazie a chi parteciperà attivamente e renderà questa giornata ancora più speciale ed indimenticabile!”.